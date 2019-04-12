وزير العمل: لا تهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، عن توظيف آلاف المواطنين والمواطنات خلال الشهرين الماضيين. وأوضح أن الوزارة بدأت بتحقيق نتائج ملموسة من الاتفاقيات الموقعة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ حيث تم توظيف 27 ألف مواطن ومواطنة خلال شهرين. ‏وأضاف: “سنستمر بمتابعة كل الاتفاقيات مع الجهات الشريكة لتحقيق النتائج المنشودة”، مشدداً على أنه ‏وجّه زملاءه بعدم التهاون مع المنشآت المخالفة لأنظمة توظيف المرأة.

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