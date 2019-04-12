“العصيمي”: إعلان منصة “بديل” لنقل المعلمين غير صحيح

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، عدم صحة الإعلان المتعلق بإطلاق منصة “بديل” للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف المناطق.
وقال “العصيمي” في تغريدة له اليوم: هذا الإعلان غير صحيح .. ونؤكد على أهمية تحرّي دقّة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة.
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