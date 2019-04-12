السفارة السعودية في إندونيسيا تحذر المواطنين من «تسونامي محتمل»

طالبت السفارة السعودية في إندونيسيا، المواطنين المقيمين هناك بالحذر، في أعقاب زلزال بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.

‏وأشارت السفارة -في بيان صادر عنها اليوم- إلى أنه لم ترد تقارير تفيد بوقوع أضرار أو ضحايا حتى الآن، داعية المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، وخاصة بعد تحذير أصدرته السلطات الإندونيسية في وقت سابق اليوم من حدوث تسونامي.

وأعلنت السلطات في إندونيسيا في وقت سابق اليوم، رفع التحذير الذي كانت أصدرته من حدوث أمواج مدّ عاتية (تسونامي)، في أعقاب زلزال بقوة 9ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويسي.

Advertisements

ووقع الزلزال الساعة 6:40 مساءً بتوقيت إندونيسيا (11:40 بتوقيت جرينتش)، وتم تحديد مركزه على بعد 85 كيلومترًا جنوب غرب جزر بانجاي، وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء الإندونيسية.

وقالت الهيئة: «انتهى التحذير من حدوث تسونامي»، ولم ترد تقارير على الفور بشأن حدوث أضرار جرّاء الزلزال الضحل.

وشعر سكان مدينة بالو في سولاويسي بقوة الزلزال. وكانت المدينة قد شهدت دمارًا واسعًا في أعقاب زلزال تلته أمواج تسونامي في 28 سبتمبر، ما أسفر عن وفاة حوالي ألفي شخص، بحسب ما ذكره سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

وقال سوتوبو: أصيب السكان بالرعب وهرعوا إلى الشوارع، وأوضح أنه لم ترد أنباء بعد من منطقة مورالي القريبة من مركز الزلزال. وقال أيضًا: «صدرت تحذيرات للناس بالابتعاد عن المناطق الساحلية والأنهار».