السعودية اليوم / أمطار على محافظة الدوادمي



الدوادمي 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار مابين متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد على محافظة الدوادمي وبعض مراكزها منها مركز البجادية وماسل وعريدة والمحمدية والأثلة والشعراء ، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا خير وبركة , وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:56ت م

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