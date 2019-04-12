السعودية اليوم / مصدر مسؤول بوزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجير الذي وقع في سوق جنوب غرب باكستان



الرياض 7 شعبان 1440هـ الموافق 12 إبريل 2019م واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية

وجدد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

// انتهى //

21:53ت م

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الرياض 7 شعبان 1440هـ الموافق 12 إبريل 2019م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للتفجير الذي وقع في سوقٍ بمدينة كويتا جنوب غربي باكستان، أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.وجدد المصدر، تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية باكستان الإسلامية ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا، وللحكومة والشعب الباكستاني الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //21:53ت م0147

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