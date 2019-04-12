السعودية اليوم/ أمطار على منطقة القصيم



بريدة 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

هطلت مساء اليوم ، أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت محافظات البكيرية والرس وعدداً من المراكز التابعة لها ،

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

20:50ت م

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