الحملات الأمنية تطيح بـ2.9 مليون مخالف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أوقعت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود "وطن بلا مخالف" منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 6 شعبان الحالي بمليونين و943 ألف مخالف. نتائج الحملات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين في مناطق المملكة كافة 2,943,570 مخالفا، منهم 2,294,682 مخالفا لنظام الإقامة 451,130 مخالفا لنظام العمل 197,758 مخالفا لنظام أمن الحدود ثانيـا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 49,933 شخصا، منهم Advertisements 50 % يمنيو الجنسية 47 % إثيوبيو الجنسية 3 % جنسيات أخرى ضبط 2133 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة ثالثـا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين 3671 شخصا رابعـا: إجمالي الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1215 مواطنا، منهم 1167 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وإخلاء سبيلهم 48 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم



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