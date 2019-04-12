14 أبريل.. إمام المسجد الحرام ضيف شرف مؤتمر “رسالة الإسلام” العالمي في باكستان

جدة - عمرو شويل تنظم جمعية “مجلس علماء باكستان” برئاسة الشيخ طاهر محمود الأشرفي المؤتمر الدولي “رسالة الإسلام” في دورته الرابعة الأحد المقبل الموافق 14 أبريل 2019 في قاعة المؤتمرات بإسلام آباد، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين من 10 دول إسلامية، وسيكون فضيلة إمام المسجد الحرام الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ضيف شرف للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور، هي وسائل جمع كلمة شعوب الأمة العربية والإسلامية لمواجهة الفتن والتحديات، وآليات نشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز السلم ونبذ العنف والتطرف والإرهاب في العالم، وطرق الحماية والإغاثة والمساعدة للمستضعفين من المسلمين والأقليات المسلمة والدفاع عن المضطهدين، ومكانة المملكة وقيادتها الرشيدة في قلوب المسلمين وأهمية الدفاع عنها وإبراز دورها الرائد لدعم وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.