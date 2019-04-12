، مبادرة لتثقيف ومساعدة ‎أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في الصف الأول الابتدائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - دشنها تعليم الرياض وركزت على أهمية نظام "نور" التعليمي

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، مبادرة "بادر" لتوعية أولياء الأمور بأهمية نظام "نور" بصفته نظامًا تعليميًا يشمل جميع الخدمات المقدمة للطالب في المدرسة وتثقيفهم، حول أهمية تسجيل أبنائهم الملتحقين في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل ومساعدتهم على التسجيل.

وأكّد المدير العام أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية لنظام نور، والإسهام في تطوير عملية التسجيل التقليدية التي كانت تتم في المدارس ونقلها إلى الطريقة الحديثة من خلال النظام عبر موقع تابع لوزارة التعليم على الإنترنت.

وقال: "ندرك أن كثيرًا من أولياء الأمور يواجهون صعوبات عديدة في تسجيل أبنائهم وبناتهم عبر نظام نور، إما بسبب عدم معرفة كيفية استخدام الحاسوب ودخول الإنترنت، وإما لصعوبة استخدام الموقع وتعدد متطلباته، وضعف التعاون من بعض المدارس في التواصل معهم وتثقيفهم بآلية ومواعيد وضوابط التسجيل، وتخفيف ضغط المراجعات عليها".

وأضاف: "نسعى من خلال تدشين المبادرة إلى الحد من استغلال مكاتب الخدمات والمعرفات المجهولة في شبكات التواصل الاجتماعي لأولياء الأمور، وتسجيل أبنائهم وبناتهم بمقابل مادي، بينما نستطيع تمكينهم من القيام بذلك، ونحن مستعدون لتذليل الصعوبات ومشاركتهم التحديات التي تواجههم، خاصة المتعثرين في التسجيل منهم وإيجاد الحلول لهم".

ونوه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض إلى أنه بعد سبر المشكلة وتقصّي حيثياتها تم تدشين المبادرة في أربعة مواقع (مولات)، روعي فيها معايير عديدة، أهمها قربها من عموم المجتمع وارتياد عديد منهم لها بكثافة عالية، لتصل الرسالة التوعوية إلى أكبر شريحة والوصول إلى المستفيد في أماكن وجوده.

من جانبه أوضح مدير إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أحمد المعارك؛ أن مبادرة "مبادر" انطلقت في أربعة مواقع في الرياض هي "غرناطة مول، العثيم مول، حياة مول، والقصر مول"، وتستمر لمدة أسبوعين، بتنفيذ من إدارة تقنية المعلومات وبالتعاون مع إدارة الاختبارات والقبول.

وبيّن المعارك أن المبادرة تستهدف أولياء أمور الطلاب والطالبات ومستخدمي النظام الذين لهم حسابات في نظام نور، ولديهم مشكلات في تفعيل حساباتهم لتسجيل أبنائهم، وبعض المدارس التي لديها مشكلات في تسجيل المتعثرين وقبولهم.

وأشار مدير إدارة تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، إلى أنه من خلال المبادرة ستتم مساعدة المتعثرين في التسجيل والإسهام في إيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم، وتوضيح فترات التسجيل والأوراق المطلوبة لإتمام عملية التسجيل وتوزيعها على الموجودين في أماكن إقامتها.

