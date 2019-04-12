، أحداث السودان.. صورة تنقل التعايش السلمي بين الأديان بميدان المعتصمين بالخرطوم ،

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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت صورة من ميدان المعتصمين في أحداث السودان، مساء اليوم الجمعة؛ حيث أظهرت الصورة المشرقة من الميدان بمنطقة القوات المسلحة بالخرطوم التعايش الديني في أسمى صوره بجمهورية السودان.
وفي التفاصيل: أظهرت الصورة مجموعة من السودانيين المسيحيين وهم يرفعون المظلات البلاستيكية ليقوا المسلمين من أشعة الشمس خلال صلاة الجمعة اليوم.
وقال الصحفي السوداني كمال إدريس لـ"الخليج 365": إن المسيحيين يشكلون مع المسلمين نسيج الشعب السوداني الواحد، دون تفريق، خاصة المسيحيين الأقباط الذين كانت لهم مواقف تاريخية صنعت تاريخ الشعب خلال سنواته الطويلة،،جنبًا إلى جنب مع المسلمين.
وأشار إلى أن هذه الصورة تمحو كل الهواجس التي ظلت تزرع التفرقة خلال الثلاثين سنة الماضية وكانت سببًا في انفصال دولة جنوب السودان عن شماله؛ مما قاد البلاد لخسارة كبيرة في الموارد والسكان.
أحداث السودان.. صورة تنقل التعايش السلمي بين الأديان بميدان المعتصمين بالخرطومهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-12
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت صورة من ميدان المعتصمين في أحداث السودان، مساء اليوم الجمعة؛ حيث أظهرت الصورة المشرقة من الميدان بمنطقة القوات المسلحة بالخرطوم التعايش الديني في أسمى صوره بجمهورية السودان.
وفي التفاصيل: أظهرت الصورة مجموعة من السودانيين المسيحيين وهم يرفعون المظلات البلاستيكية ليقوا المسلمين من أشعة الشمس خلال صلاة الجمعة اليوم.
وقال الصحفي السوداني كمال إدريس لـ"الخليج 365": إن المسيحيين يشكلون مع المسلمين نسيج الشعب السوداني الواحد، دون تفريق، خاصة المسيحيين الأقباط الذين كانت لهم مواقف تاريخية صنعت تاريخ الشعب خلال سنواته الطويلة،،جنبًا إلى جنب مع المسلمين.
وأشار إلى أن هذه الصورة تمحو كل الهواجس التي ظلت تزرع التفرقة خلال الثلاثين سنة الماضية وكانت سببًا في انفصال دولة جنوب السودان عن شماله؛ مما قاد البلاد لخسارة كبيرة في الموارد والسكان.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
08:39 PM
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
09:25 PM
مجموعة من المسيحيين يرفعون المظلات لوقاية المصلّين من أشعة الشمس
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت صورة من ميدان المعتصمين في أحداث السودان، مساء اليوم الجمعة؛ حيث أظهرت الصورة المشرقة من الميدان بمنطقة القوات المسلحة بالخرطوم التعايش الديني في أسمى صوره بجمهورية السودان.
وفي التفاصيل: أظهرت الصورة مجموعة من السودانيين المسيحيين وهم يرفعون المظلات البلاستيكية ليقوا المسلمين من أشعة الشمس خلال صلاة الجمعة اليوم.
وقال الصحفي السوداني كمال إدريس لـ"الخليج 365": إن المسيحيين يشكلون مع المسلمين نسيج الشعب السوداني الواحد، دون تفريق، خاصة المسيحيين الأقباط الذين كانت لهم مواقف تاريخية صنعت تاريخ الشعب خلال سنواته الطويلة،،جنبًا إلى جنب مع المسلمين.
وأشار إلى أن هذه الصورة تمحو كل الهواجس التي ظلت تزرع التفرقة خلال الثلاثين سنة الماضية وكانت سببًا في انفصال دولة جنوب السودان عن شماله؛ مما قاد البلاد لخسارة كبيرة في الموارد والسكان.
، أحداث السودان.. صورة تنقل التعايش السلمي بين الأديان بميدان المعتصمين بالخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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