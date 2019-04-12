، التعاون يضيق الخناق على الشباب.. ويُدخل القادسية النفق المظلم ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفوَّق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون على نظيره بنادي القادسية بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بمدينة بريدة، وذلك في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده النقطي إلى 49 نقطة مزاحمًا الشباب بفارق نقطة عن المركز المؤهل للمقعد الآسيوي، فيما تجمد رصيد القادسية عند 27 نقطة.

بدأ الشوط الأول ببسط التعاون سيطرته على الملعب بالانتشار المميز للاعبيه. وعند الدقيقة الخامسة سدد نيلدون لاعب فريق التعاون كرة قوية بالقدم اليسرى، أنقذها دفاع القادسية. وحضر الرد سريعًا من الجانب القدساوي بتسديدة هارون كمارا عند الدقيقة السابعة.

وبعد مرور ثلاث عشرة دقيقة تحصل التعاونيون على ركلة جزاء، تقدم لها نيلدون بترولينا، وأحرز الهدف الأول لفريقه التعاون.

بعد ذلك عاد اللاعب ذاته بتسديدة قوية، ارتطمت بالعارضة القدساوية مع حلول الدقيقة الـ21.

وقبل نهاية الشوط الأول تصدى الحارس جاك دونكان حارس فريق القادسية لكرة خطرة على المرمى القدساوي من رأس المهاجم عبدالفتاح آدم؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم التعاون بهدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني، ومع دقائقه الأولى تحصل التعاون على ركلة جزاء، أهدرها عبدالفتاح آدم عند الدقيقة الـ52.

وفي الدقيقة ذاتها تصدى جاك دونكان حارس فريق القادسية لكرة خطيرة على مرماه ببراعة، ولكن ربيع سفياني عوض إهدار ركلة زميله عبدالفتاح آدم ركلة الجزاء بتسجيله الهدف الثاني لفريقه التعاون عند الدقيقة الـ52.

وحضر اللاعب بيسمارك فيريرا لاعب فريق القادسية بتسديدة قوية بقدمه اليمنى، مرت خارج الخشبات الثلاث عند الدقيقة الـ75 .

وقبل نهاية المواجهة بثماني دقائق قام عبدالفتاح آدم لاعب فريق التعاون بتسديدة خارج المرمى بالقدم اليمنى؛ لتنتهي المواجهة بعد ذلك بفوز التعاون بهدفين مقابل لا شيء.