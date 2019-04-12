، مصر.. إحباط هجوم إرهابي في "عيون موسى" بجنوب سيناء ،

محمد بن مسعود - الدمام - قوات الأمن تصدت لعناصر مسلحة حاولت استهداف حاجز أمني بالمنطقة

أعلن الجيش المصري، الجمعة، مقتل اثنين من الإرهابيين، وإصابة 3 من أفراد قوات الأمن، أثناء محاولة عناصر مسلحة استهداف حاجز أمني بمنطقة عيون موسى في جنوب سيناء، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، نجحت قوات الأمن في إحباط الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين عيون موسى الأمني، وتمكنت من التصدي للعناصر الإرهابية، وفقاً لبيان للجيش المصري.

وأورد البيان: "حاولت العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح الجمعة استهداف نقطة التفتيش الأمني بعيون موسى، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك، وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهما على حزام ناسف كان معداً لاستهداف قوة نقطة التفتيش".