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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده، أو غيرها من الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، حسب "العربية".
ووصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية، معتبرًا أن قرار الجنائية الدولية رفض فتح تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان "نصر".
"ترامب" يهدد "الجنائية الدولية" برد سريع حال استهداف بلاده أو حلفائهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده، أو غيرها من الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، حسب "العربية".
ووصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية، معتبرًا أن قرار الجنائية الدولية رفض فتح تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان "نصر".
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
08:37 PM
وصفها بغير الشرعية.. وقال إن رفضها التحقيق بجرائم حرب بأفغانستان "نصر"
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة المحكمة الجنائية الدولية، وهددها برد سريع وقوي في حال اتخذت المحكمة أي إجراء يستهدف بلاده، أو غيرها من الدول الحليفة مع الولايات المتحدة، حسب "العربية".
ووصف ترامب المحكمة الجنائية الدولية بغير الشرعية، معتبرًا أن قرار الجنائية الدولية رفض فتح تحقيق في جرائم حرب في أفغانستان "نصر".
، "ترامب" يهدد "الجنائية الدولية" برد سريع حال استهداف بلاده أو حلفائها ،
المصدر : الخليج 365
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