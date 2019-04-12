بموافقه المقام السامي.. إزالة المجمع الحكومي وسط أبها

أعلن الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم وسط مدينة أبها. يأتي ذلك حسب الاقتراح المقدم من إمارة منطقة عسير بالتنسيق مع كل من وزارة المالية وهيئة عقارات الدولة وصندوق الاستثمارات العامة وأمانة المنطقة؛ وذلك للعمل على إعادة تهيئة الموقع ليكون قيمة مضافة لمدينة أبها تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفق خطة تطويرها. وهنأ الأمير تركي بن طلال الأهالي على هذه الموافقة السامية؛ ورفع باسمه ونيابة عنهم؛ وبكل اعتزاز وامتنان؛ خالص الشكر وعظيم الامتنان لقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين ذي القرار الحكيم والرؤية الثاقبة؛ على هذه الموافقة السامية.

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