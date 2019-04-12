9 نصائح للمعتمرين للوقاية من التسمم الغذائي

حددت وزارة الصحة في منشور توعوي وجهته للمعتمرين، 9 إرشادات للوقاية من التسمم الغذائي، بينها ما يتعلق بالنظافة سواء بالنسبة إلى البدن والأواني المستخدمة أو نظافة الطعام نفسه، وبينها ما يتعلق بالطعام والتعامل معه وتخزينه.

وتضمنت النصائح المتعلقة بالنظافة: ضرورة غسل اليدين قبل وبعد الأكل، وغسل اليدين جيداً بعد قضاء الحاجة، وغسل الأواني المستخدمة في إعداد الطعام، وغسل الفواكه والخضر جيداً قبل تناولها. أما في ما يتعلق بالطعام فتضمنت نصائح الوزارة لتجنب التسمم الغذائي: عدم ترك الطعام مكشوفاً، والتأكد من تاريخ صلاحية الأغذية، وتجنب شراء الأطعمة من الباعة المتجولين، وحفظ الطعام في الثلاجة، وتجنب تخزين الطعام المطهي فترة طويلة.