وصول أكثر من 5.2 مليون معتمر وإصدار أكثر من 5.7 مليون تأشيرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 5.730.842 تأشيرة حتى تاريخ 6 شعبان لهذا العام.

وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5.273.075 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 472.043 معتمرًا، منهم 330.560 في مكة المكرمة، بينما يوجد 141.483 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 4.801.032 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك، حسب مؤشر العمرة الأسبوعي، الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الهجري الجاري، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسية؛ تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين المملكة، بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.481موظفًا، منهم 8.674 من الذكور، و1.807من الإناث.

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وتوزَّع صول المعتمرين إلى المملكة بين ثلاث وسائل نقل؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 4.706.764 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 504.116 معتمرًا، وسجل وصول 62.195 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكانت وبالترتيب: باكستان 1.222.459، تليها إندونيسيا 808.698، بعدهما الهند 513.031، ثم مصر 316.034، وتركيا خامسًا بـ250.713 معتمرًا.

ويأتي بعدها كلٌ من: اليمن 246.992، ماليزيا 243.793، الجزائر 226.538، العراق 185.051، الأردن 148,041.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها، من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.