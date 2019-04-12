السبهان: الثروات الإيرانية موجّهة لتمويل الإرهاب بدلًا من رفاهية الشعب

أكد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيراني «مغلوب على أمره». مشيرًا إلى أن «نظام طهران لو استخدم ثروات البلاد لرفاهية الشعب، بدلًا من تمويل الإرهاب لما احتاجوا لمساعدات من الخارج».

يأتي هذا في أعقاب إعلان هيئتي «الهلال الأحمر» السعودي والإماراتي عن مبادرة لتقديم مساعدات للإيرانيين المتضررين من السيول التي عجزت سلطات البلاد عن مواجهتها.

وفي تغريدة له على «تويتر» قال السبهان: «قلوبنا مع الشعب الإيراني المغلوب على أمره؛ فلو أن النظام في إيران استخدم ثروات بلاده في بناء الداخل ورفاهيه شعبه بدلًا من استخدام تلك الأمور في الإرهاب والتدمير لما احتاجوا لأية مساعدة من الخارج»، مختتمًا تعليقه بالقول: «أنظمة تدمر ولا تعمر».

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وفي بيان مشترك، قالت الهيئتان: «هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكّد على التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني»، بينما تبحث الهيئتان حاليًا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة، والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وضربت الفيضانات والسيول عدة مناطق إيرانية؛ بينما أعلنت الحكومة حالة طوارئ لإجلاء سكان عشرات القرى، وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات، وسط اتهامات للسلطات الإيرانية بإخفاء العدد الحقيقي للضحايا؛ تفاديًا لإثارة المواطنين ضد نظام طهران.

وبينما لم يتضح عدد النازحين جرّاء الفيضانات التي تسببت في إغلاق عديد من الطرق، وأدّت إلى إلغاء كثير من رحلات الطيران الداخلي، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمال 31 محافظة، من بينها طهران، وفي ظل نقص الخدمات، وضعف الإمكانات، تم إخلاء جميع القرى المتضررة، وانقطع التيار الكهربائي والماء عن 100 قرية.