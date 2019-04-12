السعودية اليوم / انتهاك بحري اسرائيلي لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية



بيروت 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن ولاسيما القرار رقم 1701.

وأفادت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم, أن زورقاً حربيًا إسرائيلياً اقدم على انتهاك المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين، لمسافة أقصاها 185 مترا.

وأشار البيان إلى أنه جرى متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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19:25ت م

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