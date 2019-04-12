السعودية اليوم / أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة



الباحة 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم, أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراه شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والمنتزه الوطني ، والشكرن ، والقمع , ارتوت على أثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

19:09ت م

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