السعودية اليوم / المهندس الفضلي يتفقد مشروعات ومبادرات البيئة والمياه والزراعة في جازان



جيزان 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

يتفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي غداً، سير العمل في ثمانية مشروعات ومبادرات لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة جازان .

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن معاليه سيقوم بتدشين المرحلة الأولي من مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق حصاد مياه الأمطار بالجزء الجنوبي الغربي من المملكة، إضافة إلى إطلاق عدد مبادرات التشجير في المنطقة، والوقوف على سير العمل في مشروعات معالجة الصرف الصحي وتأهيل السدود.

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل، أربعة مشاريع جديدة لكل من مناطق مكة المكرمة متمثلة بمحافظة الطائف، وجازان وعسير والباحة، وتبلغ تكلفتها نحو 62 مليون ريال، في مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع، وتستهدف استصلاح وتأهيل المدرجات الزراعية، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، وتطوير الزراعة المحصولية، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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18:57ت م

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