السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تقمع مسيرة بلعين وتصيب عددا من المشاركين بالاختناق



رام الله 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

قمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم مسيرة قرية بلعين غرب مدينة رام الله، الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في بلعين أن عدد من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال القنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة السلمية ، ما أدى الى اصابة عدد منهم بالاختناق .

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18:53ت م

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