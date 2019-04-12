السعودية اليوم / الصحة العالمية تسلم مواد اسعافية لمستشفيات طرابلس



جنيف 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسليمها مواد اسعافية وادوية تكفي لمدة أسبوعين للمستشفيات الليبية.

وقال ممثل المنظمة في ليبيا الدكتور جعفر حسين سيد في بيان : إن المنظمة وضعت خطة طوارئ لمواجهة موجة نزوح كبيرة مع اشتداد القتال، مشيرا ان ستة آلاف شخصاً نزحوا حتي الان هرباً من العنف وان القتال خلال الأسبوع المنصرم أدى الي قتل 75 شخصاً وإصابة المئات.

واعربت المنظمة عن القلق ازاء احتمال تفشي الامراض المعدية بسبب القتال الدائر قرب العاصمة الليبية ونزوح السكان ونقص المياه النظيفة.

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18:53ت م

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