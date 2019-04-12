انخفاض يصل لـ6 درجات.. أمطار وبرد غدًا والحصيني يكشف التفاصيل

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة.

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وتوقع الحصيني انخفاضًا في درجات الحرارة على عدة مناطق بالمملكة بدءًا من اليوم الجمعة، حيث سيكون الانخفاض من 4 إلى 6 درجات مئوية عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، موضحًا أن الأجواء ستميل للبرودة على الوسطى، وباردة على الشمالية ليلًا.

وقال الحصيني: إن الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر لمدة يومين، وأن بدايته ستكون من الشمالية ثم الغربية ثم الوسطى فالشرقية والجنوبية، متوقعًا أيضًا هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد، على الرياض ومحافظاتها وأجزاء من المدينة ومكة المكرمة والقصيم والشرقية والباحة وعسير وحائل ونجران خلال اليوم وغدًا السبت.