خالد الفيصل يرعى سكني إكسبو جدة 2019 لتيسير تملك المسكن الأول

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الإثنين المقبل, انطلاق فعاليات “معرض سكني إكسبو جدة 2019″ , الذي يقام خلال الفترة من 15 – 24 أبريل الجاري بأرض الفعاليات المقابلة للردسي مول، وتنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

ويهدف المعرض إلى تيسير رحلة تملك “المسكن الأول” للمستفيدين من برنامج “سكني” وذلك من خلال تواجد الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير جميع الحلول السكنية والتمويلية تحت سقف واحد.

ويقدم “معرض سكني إكسبو جدة 2019” باقةً متنوعةً من الحلول والمنتجات التمويلية التي تلائم رغبات وإمكانيات شرائح المستفيدين كافة، كالمتقاعدين، ورواد الأعمال، وموظفي القطاع الخاص, كما يتيح للمستفيدين، الالتقاء “بالمستشار العقاري”، وهي خدمة تهدف إلى إثراء تجربة متابعات الخليج 365، وزيادة مستوى رضاه عن الخدمات المقدمة له من قبل وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك بعمل تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية – بعد تقديم المستندات المطلوبة منهم – من قبل فريق متخصص، لمساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المناسبة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما يسهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول.

وباستطاعة زوار المعرض من المستفيدين، الالتقاء بالمطورين والمقاولين والممولين والجهات المعنية بتوفير مختلف الخدمات اللازمة للمسكن، والتعرف على أحدث النماذج والتصاميم السكنية وأفضل مواد البناء وأكثرها جودة، وأنسب الحلول التمويلية في ظل اكتمال الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “التمويل السكني المدعوم” ضمن مجموعة من التسهيلات التي تلائم مختلف الشرائح.

وبإمكان العسكريين المسجلين في قوائم انتظار الوزارة أو الصندوق الاستفادة من مبادرة “القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة”، وهي إحدى مبادرات برنامج الإسكان 2020، وجاءت لتسهيل حصول منسوبي القطاعات العسكرية على السكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140 ألف ريال (يمثل 20% من قيمة الوحدة السكنية) إضافة إلى تمويلهم عبر برنامج “القرض العقاري” من خلال الجهات التمويلية بمبلغ يصل إلى 500 ألف، كما سيتيح المعرض لمستفيدي وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ممن اقتربت أعمارهم من سن التقاعد أو تجاوزوا 50 عامًا الاستفادة من برنامج “الدفعة المقدمة للمدنيين”، ويهدف إلى تسهيل حصولهم على المسكن عبر تقديم قرض حسن بحد أقصى 140,000 ريال لتغطية الدفعة المقدمة بنسبة 20% من قيمة العقار، بالإضافة الى دعم نسبة أرباح التمويل العقاري.

ويأتي “معرض سكني إكسبو جدة 2019″، في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية على توفير جميع الحلول التمويلية للمستفيدين كافة ضمن برنامج “القرض العقاري المدعوم”، الذي استطاع أن يكون محركاً رئيسياً لقطاع الإسكان بما يعود على المواطنين بالفائدة، فضلا عن تقليص فترات الانتظار وخدمتهم، قبل نهاية عام 2020، وكان الصندوق قد أصدر في مطلع العام الجاري (2019) موافقات فورية لـ 100,000 مستفيد، وهو ما سيسهم في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات “برنامج الإسكان” (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030).