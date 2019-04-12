حالته المالية صعبة فهل يستحق دعم حساب المواطن ؟

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن استحقاقه لدعم حساب متابعات الخليج 365، علمًا أن هناك ديونًا متراكمة عليه ويدفع إيجارًا للمنزل، واصفًا حالته المالية بأنها “صعبة”.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يتم النظر للالتزامات المالية، حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانه استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

Advertisements

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع الأربعاء الماضي 2.5 مليار ريال مخصصة دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر إبريل من العام الجاري. وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال. ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في الدفعة التالية.

يأتي هذا فيما تتواصل عملية التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا