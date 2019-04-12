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السفارة لدى إندونيسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال سولاوسي

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2019-04-12

السفارة لدى إندونيسيا تحذر من تسونامي بعد زلزال سولاوسي

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى إندونيسيا من زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة سولاوسي الوسطى اليوم الجمعة في تمام الساعة 6.40 دقيقة مساءً.

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وأكدت السفارة أن هناك تحذيرًا من الأرصاد الإندونيسية من حدوث تسونامي، حيث وقع الزلزال على عمق 10 كم تحت البحر، فيما لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا، آملة من المواطنين السعوديين أخذ الحيطة والحذر.

ولفتت السفارة إلى أن رقم هاتفها للتواصل هو: 00622128094000 أما هاتف الطوارئ: 06628553003000

والعام الماضي، أدى زلزال وموجة تسونامي بقوة 7.5 درجة حول مدينة بالو، إلى مقتل 4300 شخص.





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