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إرشادات في حال العطل المفاجئ لفرامل المركبة

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2019-04-12

إرشادات في حال العطل المفاجئ لفرامل المركبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت القوات الخاصة لأمن الطرق، إرشادات هامة بشأن طريقة التصرف في حال حدوث عطل مفاجئ لفرامل المركبة خلال القيادة.

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وأوضح أمن الطرق أن في حال العطل المفاجئ للفرامل، يجب على قائدها استخدام الجهة اليمنى من الطريق، مع الحرص على تشغيل إشارات التنبيه لإعلام قائدي المركبات الأخرى بوجود مشكلة لديه.

وشدد أمن الطرق على ضرورة تخفيض سرعة المركبة باستخدام ناقل الحركة للانتقال إلى الغيار الأقل، وبعد ملاحظة انخفاض السرعة يمكن استخدام فرامل اليد برفعها بشكل لا يسبب انحراف المركبة، مع الحفاظ على عجلة القيادة ثابتة في مسار مستقيم.





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