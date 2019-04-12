حقيقة إطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات

2019-04-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لإطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف مناطق المملكة.

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وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: إن هذا الإعلان غير صحيح، مشددًا على أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة.

وكان إعلانٌ تداول بشأن تدشين منصة للنقل تساعد بإيجاد البديل للمعلمين بأسرع وقت لتنفيذ النقل في المناطق.