- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حقيقة إطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة إطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت وزارة التعليم أنه لا صحة لإطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف مناطق المملكة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي: إن هذا الإعلان غير صحيح، مشددًا على أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة.
وكان إعلانٌ تداول بشأن تدشين منصة للنقل تساعد بإيجاد البديل للمعلمين بأسرع وقت لتنفيذ النقل في المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إطلاق منصة بديلة للنقل بين المعلمين والمعلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.