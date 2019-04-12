الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 2019/04/13 في المملكة.

وقالت: لا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض والأجزاء الشرقية منها، الشرقية والأجزاء الشرقية منها، القصيم والأجزاء الشرقية منها، نجران والأجزاء الشرقية منها، عسير والأجزاء الشرقية منها، الباحة والأجزاء الشرقية منها، مرتفعات جازان والأجزاء الشرقية منها”.

وشملت التوقعات، أن لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.