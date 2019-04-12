شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تكشف حقيقة منصة «بديل» للنقل بين المناطق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، أن ما يجري تداوله عن إطلاق منصة باسم «بديل» للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف المناطق غير صحيح.

وكانت بعض مواقع التواصل قد تداولت إعلاناً جاء فيه: «تم إطلاق منصة بديل للنقل بين المعلمين والمعلمات داخل منطقة واحدة أو بين مختلف المناطق، وتساعدك المنصة على إيجاد بديلك بأسرع وقت». وطالب الإعلان الراغبين في النقل بإضافة الطلب ليتم التواصل معهم.

وتعقيباً على ذلك، قال «متحدث التعليم» عبر «تويتر» اليوم (الجمعة): «هذا الإعلان غير صحيح، ونؤكد أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات بالحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة».