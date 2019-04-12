شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع مذكرة تعاون بين «هيئة الأمن السيبراني» والمنتدى الاقتصادي العالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم (الجمعة)، مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.

وقام بتوقيع المذكرة نائب المحافظ لقطاع الإستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني وعضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.

يذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971م في سويسرا.