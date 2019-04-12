السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فهد الرياعي - أبها
نفت وزارة التعليم علاقتها بموقع الكتروني يدعي أنه يوفر فرصا لنقل المعلمين والمعلمات في المنطقة الواحدة أو على مستوى المملكة من خلال توفير فرص للبحث عن بديل بنفس التخصص.
وقال المتحدث الرسمي بالوزارة مبارك العصيمي في تغريدة عبر حسابه بتويتر "هذا الإعلان غير صحيح، ونؤكد أهمية تحري دقة الروابط والمعلومات من خلال الحصول عليها من مصادرها الرسمية التابعة للوزارة".
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم: لا صحة لرابط توفير فرص نقل المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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