، رئيس "علماء باكستان": رعاية السعودية لـ"رسالة الإسلام" سخاء يؤكد ريادتها ،

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل "الصامل" والوفد المرافق ورفع عبر "الخليج 365" شكره للقيادة لدعمها المتواصل

رفع رئيس مجلس علماء باكستان طاهر محمود الأشرفي، الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- على عنايتهم ورعايتهم لإخوانهم المسلمين في مختلف دول العالم؛ مؤكدًا أن رعاية المملكة العربية السعودية للمؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" في دورتها الرابعة، يُعد دعمًا سخيًّا منهم، وتؤكد ريادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، والدفاع على قضاياهم.

جاء ذلك في تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش انطلاق أعمال المؤتمر العالمي "رسالة الإسلام" الذي ينظمه مجلس علماء باكستان في دورته الرابعة الأحد القادم، ويستمر لمدة يومين، بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين من عشرة دول إسلامية.

وأثنى "الأشرفي" على ما تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين من جهود حثيثة لنشر الأمن والسلام والاستقرار في العالم، ودعم كل عمل رشيد يسهم في تعزيز أواصر المحبة والألفة والسلام في شتى بقاع الأرض.

وأضاف: "المؤتمر سوف يناقش في جميع جلساته عددًا من الموضوعات التي تصب في وحدة الأمة وتعزيز الوسطية والاعتدال، وأيضًا التأكيد على مكانة بلاد الحرمين الشريفين وواجب الدفاع عنها".

وكشف "الأشرفي" أن المؤتمر سوف يستعرض القضية الفلسطينية بجلسات المؤتمر، والتي تحظى بدعم جميع المسلمين بالعالم وعلى رأسهم المملكة التي وقفت عبر التاريخ مع فلسطين ضد الكيان الصهيوني الظالم؛ مشيرًا إلى أن الشعب الباكستاني ينظر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمنظار القدوة والأسوة والمحبة؛ لما يقومان به من خدمات وأعمال جليلة تصب في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وثمّن الدعمَ الكبير واللا محدود الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال مؤتمر "رسالة الإسلام"، من خلال إيفاد وفد عالي المستوى للمشاركة في هذا المؤتمر، والذي يؤكد حرص المشاركة الفاعلة المثمرة في هذه الملتقيات التي تؤكد رسالة وزارة الشؤون الإسلامية في نبذ التطرف والإرهاب، وتعزيز روح العمل الواحد في تأصيل مبدأ الوسطية والاعتدال.

ومن ناحية أخرى، استقبل رئيس مجلس علماء باكستان طاهر الأشرفي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، لدى وصوله إلى مطار إسلام أباد والوفد المرافق له، ومن المقرر أن تُعقد جلسات وأعمال المؤتمر يوم الأحد القادم، ويستمر لمدة يومين، بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة والمفكرين من عشر دول إسلامية.