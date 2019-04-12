، "الأمن السيبراني" و"الاقتصادي العالمي" يوقّعان مذكرة نوايا حامية ،

- 1/2
- 2/2
واس- الرياض: وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.
قام بتوقيع المذكرة نائبُ المحافظ لقطاع الاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني وعضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971م في سويسرا.
"الأمن السيبراني" و"الاقتصادي العالمي" يوقّعان مذكرة نوايا حاميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-12
واس- الرياض: وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.
قام بتوقيع المذكرة نائبُ المحافظ لقطاع الاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني وعضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971م في سويسرا.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
06:48 PM
تستكشـف فرص التـعاون المحتمـلة في المشاريع والمبادرات وتبني القدرات
واس- الرياض: وقّعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم، مذكرة نوايا مع المنتدى الاقتصادي العالمي؛ بهدف استكشاف فرص التعاون لتعزيز الأمن السيبراني، وبناء القدرات السيبرانية وتحديد فرص التعاون المحتملة في المشاريع والمبادرات ذات العلاقة والحماية من التهديدات السيبرانية.
قام بتوقيع المذكرة نائبُ المحافظ لقطاع الاستراتيجية والتخطيط الدكتور إبراهيم الفريح، ومدير مركز الأمن السيبراني وعضو مجلس الإدارة للمنتدى الاقتصادي العالمي الويس زوينجي.
يُذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو مؤسسة دولية مستقلة ملتزمة بالتطوير العالمي من خلال إشراك رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين وغيرهم من قادة المجتمع في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية والصناعية، وتأسس كمؤسسة منذ عام 1971م في سويسرا.
، "الأمن السيبراني" و"الاقتصادي العالمي" يوقّعان مذكرة نوايا حامية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن السيبراني" و"الاقتصادي العالمي" يوقّعان مذكرة نوايا حامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.