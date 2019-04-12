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محمد بن مسعود - الدمام - نوّهت السفارة السعودية في إندونيسيا، بصدور تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة سولاوسي.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة.
السفارة السعودية في إندونيسيا تحذّر من "تسونامي".. وتدعو السعوديين لأخذ الحيطةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-04-12
نوّهت السفارة السعودية في إندونيسيا، بصدور تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة سولاوسي.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
06:47 PM
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
07:09 PM
نوّهت السفارة السعودية في إندونيسيا، بصدور تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة سولاوسي.
ودعت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة.
، السفارة السعودية في إندونيسيا تحذّر من "تسونامي".. وتدعو السعوديين لأخذ الحيطة ،
المصدر : الخليج 365
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