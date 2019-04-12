، السفارة السعودية في إندونيسيا تحذّر من "تسونامي".. وتدعو السعوديين لأخذ الحيطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نوّهت السفارة السعودية في إندونيسيا، بصدور تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال في منطقة سولاوسي.

‏ودعت السفارة المواطنين السعوديين في إندونيسيا لأخذ الحيطة والحذر والتواصل عند الحاجة للمساعدة مع السفارة.