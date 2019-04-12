، تدشين حزمة الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة بالخرج ،

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دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة، الدكتور سطام الشيحة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج.
وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج عايض العصيمي: حزمة الخدمات الإلكترونية تتضمن السياسات التفاعلية.
وأضاف: هذه الخدمات تهدف إلى اختصار الوقت، وتقليل الجهد في استخراج البيانات وضمان دقتها، وبما ينعكس على الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين.
من جانبه أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة؛ أن "صحة الرياض" تحرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجويد خدماتها للمستفيدين.
وقال: "صحة الرياض" تعمل ضمن منظومة الصحة على تفعيل برنامج "أداء الصحة" في مرافقها الصحية بمحافظات منطقة الرياض، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات؛ وهي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات".
وأضاف: يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.
ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
هذا وقد أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام بن سعد الغامدي؛ أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة".
وأضاف أن هذا الهدف يرتبط بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
تدشين حزمة الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة بالخرجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة، الدكتور سطام الشيحة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج.
وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج عايض العصيمي: حزمة الخدمات الإلكترونية تتضمن السياسات التفاعلية.
وأضاف: هذه الخدمات تهدف إلى اختصار الوقت، وتقليل الجهد في استخراج البيانات وضمان دقتها، وبما ينعكس على الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين.
من جانبه أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة؛ أن "صحة الرياض" تحرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجويد خدماتها للمستفيدين.
وقال: "صحة الرياض" تعمل ضمن منظومة الصحة على تفعيل برنامج "أداء الصحة" في مرافقها الصحية بمحافظات منطقة الرياض، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات؛ وهي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات".
وأضاف: يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.
ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
هذا وقد أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام بن سعد الغامدي؛ أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة".
وأضاف أن هذا الهدف يرتبط بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
06:11 PM
تهدف إلى اختصار الوقت وتقليل الجهد في استخراج البيانات
دشّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة، الدكتور سطام الشيحة، حزمةً من الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج.
وقال مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج عايض العصيمي: حزمة الخدمات الإلكترونية تتضمن السياسات التفاعلية.
وأضاف: هذه الخدمات تهدف إلى اختصار الوقت، وتقليل الجهد في استخراج البيانات وضمان دقتها، وبما ينعكس على الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين.
من جانبه أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالإنابة الدكتور سطام الشيحة؛ أن "صحة الرياض" تحرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجويد خدماتها للمستفيدين.
وقال: "صحة الرياض" تعمل ضمن منظومة الصحة على تفعيل برنامج "أداء الصحة" في مرافقها الصحية بمحافظات منطقة الرياض، من خلال تطبيق ومتابعة ما يزيد على 40 مؤشرًا لقياس الأداء في سبعة محاور علاجية في المستشفيات؛ وهي: "الطوارئ، والعيادات، والعمليات، والتنويم، والعناية المركزة، والأشعة، والمختبرات".
وأضاف: يعمل البرنامج على تطوير مهارات الكوادر الصحية للتعامل مع المؤشرات واكتشاف مكامن تحسين الأداء.
ويستهدف برنامج "أداء الصحة" رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات.
هذا وقد أكد مدير إدارة شؤون المستشفيات بصحة الرياض الدكتور عصام بن سعد الغامدي؛ أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة "الطوارئ والعناية المركزة".
وأضاف أن هذا الهدف يرتبط بأحد أهداف رؤية 2030؛ وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.
، تدشين حزمة الخدمات الإلكترونية بمستشفى الولادة بالخرج ،
المصدر : الخليج 365
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