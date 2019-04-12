، بعد مسيرتهم التعليمية.. روضة الثمامية تخرج أطفالها ،

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نظّمت روضة أطفال الثمامية، الواقعة على مسافة 240كم جنوب حائل، الحفل الختامي لأنشطتها، بحضور قائدة مجمع مدارس الثمامية شريفة الشمري، وبمشاركة لفيف من أمهات الأطفال وجميع معلمات وإداريات المجمع.
وتضمّن الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والثقافية والترفيهية التي أداها جميع الأطفال؛ حيث قسمت معلمة الروضة "بشرى السعيد" الفقرات بين الأطفال بحسب إجادة الطفل لمهارة الفقرة، قبل أن يختتم الحفل بمسيرة التخرج.
وقالت "الشمري": الحفل أقيم تتويجًا لمسيرة حياة الأطفال العلمية والعملية المليئة بالتفوق والإبداع، ونؤكد الابتهاج برؤية أبنائنا الصغار متفوقين.
وفي نهاية الحفل، كرّمت "الشمري" معلمات الروضة بدروع، قبل تبادل التكريم بين أمهات الأطفال ومعلمات الروضة.
بعد مسيرتهم التعليمية.. روضة الثمامية تخرج أطفالهاخالد السليمي الخليج 365 2019-04-12
نظّمت روضة أطفال الثمامية، الواقعة على مسافة 240كم جنوب حائل، الحفل الختامي لأنشطتها، بحضور قائدة مجمع مدارس الثمامية شريفة الشمري، وبمشاركة لفيف من أمهات الأطفال وجميع معلمات وإداريات المجمع.
وتضمّن الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والثقافية والترفيهية التي أداها جميع الأطفال؛ حيث قسمت معلمة الروضة "بشرى السعيد" الفقرات بين الأطفال بحسب إجادة الطفل لمهارة الفقرة، قبل أن يختتم الحفل بمسيرة التخرج.
وقالت "الشمري": الحفل أقيم تتويجًا لمسيرة حياة الأطفال العلمية والعملية المليئة بالتفوق والإبداع، ونؤكد الابتهاج برؤية أبنائنا الصغار متفوقين.
وفي نهاية الحفل، كرّمت "الشمري" معلمات الروضة بدروع، قبل تبادل التكريم بين أمهات الأطفال ومعلمات الروضة.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
06:06 PM
قائدة مجمع مدارس: ابتهجنا بتفوق أبنائنا الصغار
نظّمت روضة أطفال الثمامية، الواقعة على مسافة 240كم جنوب حائل، الحفل الختامي لأنشطتها، بحضور قائدة مجمع مدارس الثمامية شريفة الشمري، وبمشاركة لفيف من أمهات الأطفال وجميع معلمات وإداريات المجمع.
وتضمّن الحفل العديد من الفقرات الإنشادية والثقافية والترفيهية التي أداها جميع الأطفال؛ حيث قسمت معلمة الروضة "بشرى السعيد" الفقرات بين الأطفال بحسب إجادة الطفل لمهارة الفقرة، قبل أن يختتم الحفل بمسيرة التخرج.
وقالت "الشمري": الحفل أقيم تتويجًا لمسيرة حياة الأطفال العلمية والعملية المليئة بالتفوق والإبداع، ونؤكد الابتهاج برؤية أبنائنا الصغار متفوقين.
وفي نهاية الحفل، كرّمت "الشمري" معلمات الروضة بدروع، قبل تبادل التكريم بين أمهات الأطفال ومعلمات الروضة.
، بعد مسيرتهم التعليمية.. روضة الثمامية تخرج أطفالها ،
المصدر : الخليج 365
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