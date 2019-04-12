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استشهد طفل فلسطيني، وأصيب آخرون، برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها متظاهرين سلميين، قرب السياج المفروض شرقي قطاع غزة، اليوم، ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الطفل ميسرة أبو شلوف (15 عامًا)، استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، شمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة إلى 272 شهيدًا فلسطينيًا خلال عام واحد، في وقت أصيب أكثر من 16 ألف آخرين.
غزة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12
استشهد طفل فلسطيني، وأصيب آخرون، برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها متظاهرين سلميين، قرب السياج المفروض شرقي قطاع غزة، اليوم، ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الطفل ميسرة أبو شلوف (15 عامًا)، استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، شمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة إلى 272 شهيدًا فلسطينيًا خلال عام واحد، في وقت أصيب أكثر من 16 ألف آخرين.
12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440
06:52 PM
ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في القطاع إلى 272
استشهد طفل فلسطيني، وأصيب آخرون، برصاص وغاز جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء قمعها متظاهرين سلميين، قرب السياج المفروض شرقي قطاع غزة، اليوم، ضمن فعاليات "مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار".
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الطفل ميسرة أبو شلوف (15 عامًا)، استشهد إثر إصابته برصاصة في البطن شرق جباليا، شمال قطاع غزة.
وبذلك ارتفع عدد شهداء مسيرات العودة في قطاع غزة إلى 272 شهيدًا فلسطينيًا خلال عام واحد، في وقت أصيب أكثر من 16 ألف آخرين.
، غزة.. استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال ،
المصدر : الخليج 365
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