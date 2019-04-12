، "تحدي في 300 ثانية" بالقصيم.. القصة تقنيات حديثة والأول إلى الخارج ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‎مسابقة نظّمتها جامعة المستقبل للعروض التقديمية الموجزة.. والقائزون ثلاثة

نظَّمت كلية الهندسة وعلوم الحاسب بجامعة المستقبل بالقصيم، المسابقة الطلابية للعام بعنوان: "5minutes presentation" في مدرج كلية العلوم الإدارية والإنسانية، بحضور الدكتور علي بن محمد السيف؛ حيث تضمَّنت المسابقة تقديم الطلاب والطالبات لعروض تقديمية مُوجَزة لا تتعدى مدتها خمس دقائق، في إحدى التقنيات الحديثة، وذلك في عدة موضوعات شملت: إنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والعملات الرقمية، والحوسبة السحابية.



وفِي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها عميد الكلية الدكتور محمد بن صالح الشتيوي، أوضح أنَّ الهدف من هذه المسابقة هو أن يتنافس المشاركون على تحدي تقديم موضوع علمي تخصصي في 5 دقائق أو 300 ثانية بصورة جذّابة وممتعة وبطريقة يسهل فهمها لمَنْ ليس لديه أي خلفية علمية عن الموضوع.

كما بيَّن أن هذه المسابقة تُسهم في تطوير مهارات العرض التقديمي، ومهارات البحث العلمي، ومهارات التواصل، كما أنها تُسهم في تطوير القدرة على شرح الأعمال بشكلٍ مميَّز.

وفِي ختام كلمته، شكر أعضاء لجنة التحكيم الخارجية؛ وهم كلٌّ من: الدكتور أحمد الشويرخ، والدكتور بندر العييدي، والدكتور محمد الرشودي، والدكتور إبراهيم السكيتي، والدكتورة جيهان، على الموافقة على تحكيم هذه المسابقة.

وجاءت هذه المسابقة انطلاقًا من رؤية كلية الهندسة وعلوم الحاسب نحو التميُّز والريادة العلمية، وسعيًا منها لتشجيع الطلاب والطالبات، وإذكاء روح التنافس بينهم؛ حيث تميَّزت مشاركات الطلاب بتنوُّع الأفكار، وأظهرت استعدادًا علميًا واعدًا لدى الطلبة المشاركين، وكذلك رغبتهم في اقتحام مجال التقنيات الحديثة، الذي تسعى مملكتنا للتواجد فيه بشكلٍ قوي ومنافس نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

‏‎وفِي الكلمة الختامية: ألقى الدكتور علي بن محمد السيف كلمةً، حفّز فيها أبناءه الطلبة وحثَّهم على التميُّز الذي لا خيار أو بديل عنه، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه يُعتبرُ المحرك الرئيس للجامعة في جميع مناشطها وبرامجها، كما قام سعادته بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، ومنحهم جوائز مالية، وذلك بعد أن خضعت العروض المقدَّمة من الطلبة لمعايير التقييم المحدَّدة من قبل لجنة تحكيم خارجية متخصصة.



‏‎وأعلن "السيف" عن تكفُّل الجامعة بدورة تدريبية خارجية متخصّصة للفائز بالمركز الأول؛ وذلك لتحفيز طلاب وطالبات الجامعة على المشاركة في مثل هذه المسابقات في المستقبل؛ لتطوير مخرجات الجامعة التعليمية بما يتواكب مع خططها الاستراتيجية، كما قام بزيادة عدد الفائزين إلى (6) فائزين.

‏‎وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالب إبراهيم بن أحمد الملوحي بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها (1500) ريال، في حين فازت الطالبة مرام بنت عبدالسلام السنان بالمركز الثاني وجائزة قدرها (1000) ريال، أمَّا المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة بشائر بنت نافع المحمدي، وحصلت على جائزة مالية قدرها (500) ريال.

‏‎ومن جانبهم حرص الطلابُ في ختام الفعالية على توجيه الشكر لإدارة الجامعة والكلية؛ على دعمهم وحرصهم على إقامة مثل هذه الفعاليات المحفِّزة، والتي تُعزِّز مكانة الجامعة وكلية الهندسة وعلوم الحاسب كواحدة من أبرز الكليات على مستوى جامعة المستقبل.

‏‎وشهدت المسابقة حضور عميد كلية الهندسة بجامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالرحمن المرشود، وعمداء جامعة المستقبل، والدكتور خالد الجهني عميد كلية طب الأسنان، والدكتور سلطان المحيميد عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية، والدكتور عبد الرحمن الصمعاني المشرف على إدارة شؤون الطلبة، وعدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة.