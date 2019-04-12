محمد بن مسعود - الدمام - أوقف الحكم محمد الدقاش مباراة البكيرية وحطين بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد. وشهدت الدقيقة 30 من لقاء البكيرية وحطين في نهائي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مما يصعب معه حركة الكرة ليقرر الحكم إيقاف المباراة التي تقام على ملعب البكيرية. ولم يتقرر حتى هذه اللحظة استمرار المباراة من عدمها. "البرد" و"الأمطار الغزيرة" توقفان نهائي دوري الدرجة الثانية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-12 أوقف الحكم محمد الدقاش مباراة البكيرية وحطين بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد. وشهدت الدقيقة 30 من لقاء البكيرية وحطين في نهائي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مما يصعب معه حركة الكرة ليقرر الحكم إيقاف المباراة التي تقام على ملعب البكيرية. ولم يتقرر حتى هذه اللحظة استمرار المباراة من عدمها. Advertisements 12 إبريل 2019 - 7 شعبان 1440 05:28 PM أوقف الحكم محمد الدقاش مباراة البكيرية وحطين بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد. وشهدت الدقيقة 30 من لقاء البكيرية وحطين في نهائي دوري الدرجة الثانية لكرة القدم هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مما يصعب معه حركة الكرة ليقرر الحكم إيقاف المباراة التي تقام على ملعب البكيرية. ولم يتقرر حتى هذه اللحظة استمرار المباراة من عدمها. ، "البرد" و"الأمطار الغزيرة" توقفان نهائي دوري الدرجة الثانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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