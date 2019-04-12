الراعي السوداني الذي أُنقذ من حفرة قار يروي تفاصيل الحادثة.. وكيف صارع الموت 5 ساعات

روى الراعي السوداني الذي أُنقذ بعد سقوطه في حفرة قار بدومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، اللحظات العصيبة التي عاشها طوال 5 ساعات ظل غارقاً مع بعض أغنامه في حفرة القار. وقال حمد الجيلي محمد أحمد في حديث لـ”العربية”، إنه يعمل في مزرعة في الجوف تقع بالقرب من منطقة حفريات، وأنه سقط في حفرة مليئة بالقار عند الساعة 8 صباحاً وعلقت معه 5 من الأغنام وظل يعاني لمدة 3 ساعات، لم يسمع استغاثته خلالها أحد، ليسمعه بعد مرور هذه المدة أحد الأشخاص، ويتصل بالدفاع المدني الذي أتى لإنقاذه لكنه كان قد أُغمي عليه بعد تعرضه للاختناق.

وكان مقطع فيديو وصور متداولة أظهرت أحمد وهو غارق في حفرة، تركتها شركة كانت تعمل في المنطقة، فتحولت لمستنقع مليء بمادة القار، كما يظهر المقطع معاناة رجال الدفاع المدني لإخراجه من الحفرة، وكيف نال منهم التعب والإرهاق حتى تمكنوا من إخراجه بعد جهود مضنية استمرت قرابة 5 ساعات.