روى الراعي السوداني الذي أُنقذ بعد سقوطه في حفرة قار بدومة الجندل التابعة لمنطقة الجوف، اللحظات العصيبة التي عاشها طوال 5 ساعات ظل غارقاً مع بعض أغنامه في حفرة القار. وقال حمد الجيلي محمد أحمد في حديث لـ”العربية”، إنه يعمل في مزرعة في الجوف تقع بالقرب من منطقة حفريات، وأنه سقط في حفرة مليئة بالقار عند الساعة 8 صباحاً وعلقت معه 5 من الأغنام وظل يعاني لمدة 3 ساعات، لم يسمع استغاثته خلالها أحد، ليسمعه بعد مرور هذه المدة أحد الأشخاص، ويتصل بالدفاع المدني الذي أتى لإنقاذه لكنه كان قد أُغمي عليه بعد تعرضه للاختناق.
وكان مقطع فيديو وصور متداولة أظهرت أحمد وهو غارق في حفرة، تركتها شركة كانت تعمل في المنطقة، فتحولت لمستنقع مليء بمادة القار، كما يظهر المقطع معاناة رجال الدفاع المدني لإخراجه من الحفرة، وكيف نال منهم التعب والإرهاق حتى تمكنوا من إخراجه بعد جهود مضنية استمرت قرابة 5 ساعات.
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي السوداني الذي أُنقذ من حفرة قار يروي تفاصيل الحادثة.. وكيف صارع الموت 5 ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.