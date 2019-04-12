أمير عسير يعلن صدور أمر سامٍ بإزالة المجمع الحكومي القديم بـ«أبها»

العمل جارٍ لتطوير المنطقة وتحقيق تطلعات الأهالي
أعلن أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم الجمعة، صدور الأمر السامي بالموافقة على إزالة المجمع الحكومي القديم بوسط مدينة أبها.
وقال الأمير تركي، في بيان صادر عن إمارة المنطقة، إنّ إزالة المجمع تتم وفقًا للاقتراح المقدم من الإمارة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية، وهيئة عقارات الدولة، وصندوق الاستثمارات العامة، وأمانة منطقة عسير، وأهالي المدينة؛ للعمل على إعادة تهيئة الموقع؛ ليكون قيمة مضافة للمدينة؛ بحيث تواكب تطلعات أبناء المنطقة وفقًا لخطة تطويرها.
وكان الأمير تركي قد أجرى رفقة وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، أمس الخميس، رحلة تفقدية جوية شملت مواقع متعددة في منطقة عسير، ومنها سير أعمال مشروع عقبة خشم عنقار - كحلاء، والتقيا أهالي المراكز الحدودية واستمعا لمطالبهم.
وقال أمير عسير، خلال الجولة، إنَّ كل قطعة من تراب المملكة تحظى بنفس الأهمية بعُدت أو قربت، ولا يوجد مكان مهم وآخر غير مهم، موضحًا أنَّ المنطقة التي تربط ما بين خشم عنقار وكحلا هي منطقة حيوية جدًا، وأنّ وزارة النقل حال علمها بحاجة الأهالي استجابت، والآن ينفذ المشروع على أكمل وجه.
من جانبه، صرح وزير النقل بأنَّ نسبة الإنجاز في مشروع عقبة خشم عنقار وصلت إلى ٣٠%، وتعتبر متقدمة على الجدول الزمني، متوقعًا الانتهاء منها في خمسة أشهر، وأكّد أنَّ هذا المشروع يعتبر شريانًا حيويًّا مهمًا للمنطقة ولأهالي مركز كحلا والمراكز المجاورة.
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