مبادرة سعودية - إماراتية لمساعدة متضرري سيول إيران

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي (بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي)، اليوم الجمعة، مبادرة مشتركة للتخفيف من معاناة المواطنين الإيرانيين المتضررين جراء السيول والفيضانات المدمرة وغير المسبوقة التي شهدتها إيران مؤخرًا.

وفي تصريح مشترك، أشارت الهيئتان إلى أن هذه المبادرة المشتركة تأتي من منطلق أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكد التضامن الإنساني مع الشعب الإيراني.

وتبحث كل من هيئة الهلال الأحمر السعودي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حاليًّا الآليات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة والمساهمة بإيجابية في الحد من تداعيات السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة.

وضربت الفيضانات والسيول عدة مناطق إيرانية؛ فيما أعلنت الحكومة حالة طوارئ جلاء سكان عشرات القرى، يأتي هذا فيما صرّح مساعد رئيس دائرة الأزمة في الطب العدلي الإيراني، مهرداد علي بخشي، في وقت سابق، من أن عدد ضحايا السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد ارتفع إلى 38 قتيلًا.

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ونقلت إذاعة «إيريب» الرسمية عن رئيس خدمات الطوارئ بير حسين كوليفاند قوله إن عدد المصابين 240 شخصًا، فيما اضطر أكثر من 120 ألف شخص إلى النزوح عن منازلهم في المناطق المتضررة والبحث عن مأوى بصورة عاجلة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي مياه الفيضانات وهي تجرف شاحنات، وسط اتهامات للسلطات الإيرانية التي تعلن عدد الضحايا بصورة مركزية بإخفاء العدد الحقيقي للضحايا؛ لتفادي التسبب في حالة من الذعر خلال احتفالات رأس السنة الفارسية قبل أيام، والتي يسافر خلالها الكثير من الإيرانيين.

وفيما لم يتضح عدد النازحين من جراء الفيضانات التي تسببت في إغلاق العديد من الطرق، وأدت إلى إلغاء كثير من رحلات الطيران الداخلي، فقد أعلنت الحكومة حالة الطوارئ القصوى في ما لا يقل عن 12 محافظة من إجمالي 31 محافظة، من بينها طهران، وفي ظل نقص الخدمات، وضعف الإمكانات، تم إخلاء جميع القرى المتضررة، وانقطع التيار الكهربائي والماء عن 100 قرية.

وحذرت مؤسسة الأنواء الجوية الإيرانية، من احتمال اجتياح السيول والفيضانات، 12 محافظة بالبلاد (خوزستان وبوشهر وإيلام وكرمانشاه وكردستان وكهكيلوية وبويرأحمد وجهارمحال وبختياري وفارس وأصفهان وغرب محافظة يزد وجنوب قم)، وأن هذه الظروف المناخية القاسية تهدد مرتفعات محافظات همدان والمركزية وأذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وزنجان وأردبيل وجبال البرز، فضلًا عن محافظات قزوين والبرز وطهران وسمنان.