مؤسس «هنقرستيشن» ينفي شائعات صاحبت إقالته

نفى المدير العام والمؤسس لشركة هنقرستيشن إبراهيم الجاسم، الشائعات التي طاردته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بشأن ما أثير بعد قرار إقالته من منصبه، مؤكدًا نيته في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الصدد.

ودون الجاسم عبر حسابه الشخصي في تويتر عدة تغريدات قدم فيها شكره لفريق عمل هنقرستيشن الذي وصفه بالعظيم، مفتخرًا بإنجازهم في بناء أكبر تطبيق سعودي لتوصيل الطلبات في الشرق الأوسط من حيث الحجم والدخل، مشيرًا إلى أنهم استطاعوا الوصول إلى أرقام ونسب نمو قياسية بالرغم من جميع العقبات التي واجهوها داخليًّا مع المستثمرين في الشركة.

وأضاف الجاسم، أنه يقدر تعاطف الكثير من موظفي الشركة معه والوقوف بجانبه بعد إقالته، مؤكدًا أن النجاح الذي حققته الشركة جاء بجهود الموظفين وعملكم الدؤوب، وسط مطالبته لهم بالاستمرار في تطوير وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة، مقدمًا شكره لجميع من تواصل معه بصفته مالك حصة كبيرة في هنقرستيشن وعضو مجلس إدارة حالي، ومطالبتهم له بالرد على الشائعات المتداولة في الشبكات الاجتماعية، مبينًا أنه يحتفظ بحقه في الرد لوقت لاحق حتى ينتهي من تقديم إجراءاته القانونية.