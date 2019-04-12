السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالشرقية يوصي بتفعيل مبادرة فرصة وظيفية لكل خريج



الدمام 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أوصى المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بتفعيل مبادرة المؤسسة بفرصة وظيفية لكل خريج, وذلك خلال اجتماعه السادس برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم, وحضور ممثلين عن القطاع الخاص ومدير الهيئة

وافتتح رئيس المجلس اللقاء الذي استضافه المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة "إتقان" بالجمعية بكلمة ترحيبية بجميع الأعضاء، ثم بدأ الاجتماع بعرض عن معهد إتقان قدمه مدير المعهد جميل بن سالم عبدالله ، ثم استعرض أمين المجلس عبدالواحد آل يوسف سجل توصيات المجلس منذ تأسيسه وعرض تقرير إنجاز الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية لعام 2018م ثم قدم رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.

من جهته عرض عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان, تجربة الكلية في مشروع سجل المهارات ، كما قدم مدير المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء رائد النعيم أهمية تفعيل مبادرة المؤسسة بفرصة وظيفية لكل خريج وعقد لقاء وظيفي موحد للمتدربين الخريجين بالشرقية ومبادرة صندوق الأفكار الناجحة أو المميزة للوحدات ، وقد تم استضافة الدكتور سامي الحسن الذي قدم عرضا تفصيليا عن التعريف بهيئة اعتماد التعليم والتدريب.

يذكر أن تشكيل المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية يأتي لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن لتحقيق وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

// انتهى //

18:10ت م

0109



الدمام 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واسأوصى المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية بتفعيل مبادرة المؤسسة بفرصة وظيفية لكل خريج, وذلك خلال اجتماعه السادس برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية محمد بن سليمان السلوم, وحضور ممثلين عن القطاع الخاص ومدير الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالدمام وعمداء الكليات التقنية ومدراء المعاهد الثانوية الصناعية بالمنطقة الشرقية.وافتتح رئيس المجلس اللقاء الذي استضافه المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة "إتقان" بالجمعية بكلمة ترحيبية بجميع الأعضاء، ثم بدأ الاجتماع بعرض عن معهد إتقان قدمه مدير المعهد جميل بن سالم عبدالله ، ثم استعرض أمين المجلس عبدالواحد آل يوسف سجل توصيات المجلس منذ تأسيسه وعرض تقرير إنجاز الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية لعام 2018م ثم قدم رئيس المجلس تقريراً مفصلاً عن ملتقى التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية.من جهته عرض عميد الكلية التقنية بالدمام أحمد الثنيان, تجربة الكلية في مشروع سجل المهارات ، كما قدم مدير المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء رائد النعيم أهمية تفعيل مبادرة المؤسسة بفرصة وظيفية لكل خريج وعقد لقاء وظيفي موحد للمتدربين الخريجين بالشرقية ومبادرة صندوق الأفكار الناجحة أو المميزة للوحدات ، وقد تم استضافة الدكتور سامي الحسن الذي قدم عرضا تفصيليا عن التعريف بهيئة اعتماد التعليم والتدريب.يذكر أن تشكيل المجلس الاستشاري للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية يأتي لربط منظومة التدريب التقني والمهني بقطاعات الأعمال للتكامل بما يخدم الوطن والمواطن لتحقيق وطن طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.// انتهى //18:10ت م0109

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المجلس الاستشاري للتدريب التقني بالشرقية يوصي بتفعيل مبادرة فرصة وظيفية لكل خريج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.