

بيروت 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 ابريل 2019 م واس

اختتمت اليوم أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الإسكوا في بيروت مع التأكيد على أن المساواة حق طبيعي من حقوق الإنسان وركيزة أساسية للتنمية، وأن تكلفة تحقيق المساواة، على ارتفاعها، تبقى أقل بكثير من تكلفة اللامساواة التي تولد التمييز والعنف وتؤدي إلى عدم الاستقرار وتعيق التنمية.

وخلص المشاركون إلى عدد من الرسائل التي تؤكد على مبادىء خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على أن يرفعها العراق بصفته رئيس المنتدى لهذا العام بإسم المنطقة العربية إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في شهر يوليو المقبل ومن ثم خلال أعمال مؤتمر قمة القادة في نيويورك يومي 24 و25 سبتمبر 2019.

وفي كلمة ختامية، قال وزير التخطيط العراقي الدكتور نوري الدليمي : إن الأفكار والبرامج والتوصيات التي خرج بها المنتدى لا بد أن نسعى إلى تحقيقها على أرض الواقع مع أهمية إخضاعها لمراجعة مستمرة يتم خلالها رصد واستعراض التقدم المحرز وتعزيز الشعور بأهمية أهداف التنمية المستدامة .

وأكدت رسائل المنتدى الذي حمل عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي المسؤولة الأولى عن تأخر عجلة التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقدمت كذلك اقتراحات أكثر دقة حول كيفية مقاربة العدالة الاجتماعية وضرورة ربطها بآليات ترسخ حقوق الإنسان وتنشر ثقافتها .

وأعاد المجتمعون التأكيد على تمكين الناس والشباب والنساء بشكل خاص وعلى عدم إهمال أحد وعلى مكافحة اللامساواة التي تبلغ معدلها الأعلى في المنطقة العربية.

// انتهى //

17:38ت م

0105





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إختتام أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة من بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.