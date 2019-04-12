السعودية اليوم / فتح باب التسجيل الرسمي للدورة الخامسة من جائزة الملك عبد العزيز للجودة



الرياض 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

أعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة عن فتح باب التسجيل الرسمي للمنشآت الحكومية والخاصة والغير الربحية الراغبة في دخول المنافسة على الجائزة في دورتها الخامسة.

وأوضح المدير التنفيذي لجائزة الملك عبد العزيز للجودة زبن بن عيضة الثبيتي, أن إجراءات التسجيل الرسمي للمنشآت المشاركة بدأت عبر المنظومة الإلكترونية التابعة للجائزة "تميز نت", موضحاً أن التسجيل يشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية، مشيراً إلى أن فئات الجائزة في الدورة الخامسة هي القطاع الحكومي مثل الوزارات والهيئات والمؤسسات بما فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومي ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي، بحيث تكون الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويحق لهذه الجهة ترشيح نفسها أو مَن تراه من الوكالات أو المراكز أو الإدارات التابعة لها تنظيميًّا.

وأشار إلى إمكانية المنشآت الخاصة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سواء الصناعية أو الخدمية والمجمعات التعليمية الأهلية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة (التي تزيد على 100 سريرٍ فما فوق) التسجيل في الفئات المخصصة للقطاع الخاص، كما أن من التسجيل في فئات الجائزة متاح للقطاع غير الربحي الذي يشمل الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.

وأوضح الثبيتي أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة كانت قد أعلنت في 23 يناير الماضي عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدء التسجيل الأولي للمؤسسات الراغبة في المشاركة. مشيداً بالتفاعل الكبير من قبل المنشآت الوطنية، مؤكداً أن الجائزة تهدف لتحقيق التميز المؤسسي في المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وأشار إلى أن الجائزة في دورتها الرابعة فتحت المجال أمام القطاع الحكومي والقطاع الخاص وغير الربحي تماشياً مع أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق التميز في الخدمات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص وغير الربحي في التنمية المستدامة.

وشهدت الدورة الرابعة لجائزة الملك عبد العزيز للجودة تنافس كبير بين المنشآت والقطاعات الإنتاجية التي وصل عددها الى 300 مؤسسة ومنشأة منافسة استكملت من بينها (134) منشأة متطلبات التقييم المكتبي، بينما وصلت (40) منشأة لمرحلة التقييم النهائي فازت منها 26 منشاة بالجائزة في فئات متعددة. حيث تنوعت المنشآت الفائزة بالجائزة بين الحكومية والخاصة والغير الربحية وكانت نسبة المنشآت الحكومية 50% والمنشآت الخاصة و42% منشآت خاصة، والمنشآت الغير ربحية كانت بنسبة 8%.

// انتهى //

17:31ت م

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