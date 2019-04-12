السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة تفجير باكستان إلى 20 قتيلاً



إسلام آباد 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع اليوم في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان إلى 20 قتيلاً ونحو 48 مصاباً .

وأوضحت مصادر طبية باكستانية أن حصيلة القتلى مرشحة للزيادة نظراً لوجود حالات حرجة بين المصابين .

وقبل ذلك أوضح نائب مفتش عام شرطة إقليم بلوشستان عبدالرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة كانت مزروعة في أحد صناديق الخضار، وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد.

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17:18ت م

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