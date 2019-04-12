ثقافي / جامعة نجران تنفذ دورة مجتمعية بعنوان "تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك"



نجران 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

نفذت جامعة نجران ممثلة في كلية العلوم الإدارية وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أمس، دورة تدريبية بعنوان "تصميم الإعلان وكيفية تأثيره على المستهلك"، وذلك بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة.

واشتملت الدورة على حدد من المحاور منها تعريف الإعلان ، وأهمية الإعلان ، والإعلان من الناحية الاقتصادية والاعلان من الناحية الاجتماعية ووسائل الاعلان والعوامل المؤثرة في الإعلان ، وتطبيق عملي على كيفية تصميم الإعلان.

وتستهدف الدورة التدريبية المجانية أفراد المجتمع من خلال التدريب والتأهيل لتنمية مهاراتهم وتطويرها، وذلك في إطار التعاون المجتمعي المشترك بين الجامعة والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة.

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17:14ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.