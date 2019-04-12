السعودية اليوم / رئيس مجلس النواب اليمني يصل إلى مديرية سيؤن



سيؤن 07 شعبان 1440 هـ الموافق 12 إبريل 2019 م واس

وصل رئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد البركاني والوفد المرافق له اليوم ، إلى مديرية سيؤن بمحافظة حضرموت.

وكان في استقباله بمطار سيؤن الدولي، محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، ووكيل المحافظة بالوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وعدد من القيادات العسكرية والمسؤولين.

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17:14ت م

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